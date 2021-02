Heerenveen-trainer Johnny Jansen treft in Leeroy Echteld oude bekende

Vijf dagen na de wedstrijd tegen Zwolle wacht de halve finale van het landelijke bekertoernooi. Daarin speelt Heerenveen thuis tegen Ajax. Jansen: "De wedstijd tegen Ajax zingt hier natuurlijk al wel rond, maar ik merk aan alles dat de focus nu eerst op Zwolle ligt. Die klus moet als eerste gedaan worden."

Jansen heeft twee vraagtekens binnen de selectie. Eén is Lasse Schöne. De Deense middenvelder werd in de noordelijke tweestrijd tegen FC Groningen na 45 minuten uit voorzorg naar de kant gehaald. Schöne heeft liesklachten, maar hoopt er tegen Zwolle weer bij te zijn. Met de halve finale in zijn achterhoofd zal Jansen geen enkel risico nemen met zijn middenvelder.

"We willen morgen gewoon winnen en dus stellen we het best mogelijke team op dat beschikbaar is. En als dat met Lasse is, dan is dat met Lasse. En dan gaan we van daaruit bekijken hoe lang hij het vol kan houden. Maar als er ook maar een beetje twijfel is, dan doen we het niet", aldus Jansen.