Almere krijgt stadion niet vol bij proefwedstrijd tegen koploper Cambuur

Het is het tweede voetbalduel dit jaar waar toeschouwers komen. De eerste was het afgelopen weekeinde. Bij NEC - De Graafschap in Nijmegen waren een kleine 1200 mensen bij.

De maximale capaciteit van 1500 werd ook in Almere niet helemaal gehaald. "Maar het is fantastisch dat er al ruim 1300 fans wel komen", reageert de woordvoerder van Almere City. "De mensen beseffen dat er in Nederland nog steeds zware maatregelen zijn tegen de verspreiding van het virus en zijn misschien nog voorzichtig. En ze moeten veel doen om binnen gelaten te worden. Daarom vinden wij dit aantal een heel positief signaal."

Volgens Almere City is het bovendien meegenomen dat het een wedstrijd tussen de koploper (Cambuur) en de nummer drie betreft. "Het is een heel mooi affiche op een heel mooi tijdstip."