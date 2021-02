Noardlike Fryske Wâlden breidt plasdrasgebieden voor vogels uit

De natte gebieden zijn populair bij weidevogels. Al is het aantal kuikens dat daar volwassen wordt over het algemeen nog niet zoals het moet zijn, zo bleek eind vorig jaar uit onderzoek in onder andere de provincie Fryslân. Er worden pogingen in het werk gesteld daar iets aan te doen door plasdrasterreinen goed te combineren met verschillende stukken grasland waar kuikens zich beter kunnen redden.

Voorzitter Albert van der Ploeg van De Noardlike Fryske Wâlden: "Het gaat om de combinatie. Niet alleen plas en drassen, maar rondom het halfnatte gebied moet ook ruimte komen voor jonge vogels, rustgebieden. Ze moeten worden omringd door rustgebieden. Dat hebben we hier bij Driezum. Leo Broersma is al jaren bezig met een plasdrasgebied vlak voor zijn huis. Vorig jaar waren er 26 broedparen kieviten en I6 broedparen grutto's. Maar ook de zeldzame watersnip zat er met twee broedpaartjes."

Avondklok ligt dwars

Het aantal plasdrasgebieden in De Noardlike Fryske Wâlden is nu gestegen naar 30 tot 40 stuks. Het lijkt bijna handiger om het waterpeil 's winters en in de lente gelijk maar een stuk hoger te zetten. Dat is volgens Van der Ploeg echter geen optie.

Van der Ploeg zit nog wel wat met de bestrijding van de vos met de lichtbak in zijn maag. Door de avondklok gaat dat niet door. Tot aan Den Haag wordt geprobeerd om daar toch een ontheffing voor te krijgen.