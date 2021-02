Bakkerij Borgesius verplaatst productie uit Leeuwarden na besmettingen

De bakkerij heeft de productie van de locatie aan de Lorentzkade in Leeuwarden deels overgeplaatst naar andere bakkerijen. Volgens financieel directeur Joost Rekker merken de klanten er niets van. Hij verwacht dat ze in Leeuwarden vanaf volgende week weer aan de slag kunnen.

Normaal gesproken werken ze bij Borgesius in ploegen van zes medewerkers, die in bubbels zitten. Zij houden ook afstand van elkaar, dragen mondkapjes en laten hun temperatuur opmeten voor ze beginnen. Maar de eerste bekende besmetting was bij iemand van de technische dienst, die zit niet in een van die ploegen.

Afgelopen week zaten ze bij Borgesius nog op tien besmettingen. Daarna zijn bijna alle andere medewerkers ook getest. Het aantal besmettingen is daarna opgelopen. Hoeveel besmettingen er nu precies zijn, is niet bekend. Er komen deze dagen ook nog testuitslagen binnen.