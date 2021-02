Winkels maken zich klaar voor beperkte opening: "Een sprong in het diepe"

Bedrijfslieder Hans Holwerda van kledingzaak Van der Kam in Heerenveen is blij met de nieuwe stap. Zo is er weer meer contact met de klant mogelijk. "We werken met intekenlijsten. Daar kunnen mensen zich via de telefoon of e-mail voor aanmelden. We moeten zelf ondervinden wat dat betekent. Het is letterlijk een sprong in het diepe. Maar na de vorige lockdown hebben we laten zien dat wij de grenzen redelijk kunnen bewaken."

Elk half uur zijn twee klanten welkom in zijn winkel. Die moeten vier uur van tevoren hebben gereserveerd. Als een klant spontaan voor de deur staan en er zijn geen andere klanten aanwezig, zullen ze bij er Van der Kam alles aan doen om die klant toch te helpen. "Als het kan , doen we graag de deur open."

Van der Kam is een winkel waar vooral veel ouderen hun kleding kopen, zo is het beeld. Dt klopt niet helemaal. zegt Holwerda. Ze hebben er ook merken waar jongere mensen zich thuis voelen.

De snuffelaars vormen maar een kleine groep in zijn winkel. Maar toch is Holwerda daar blij mee. "Je hoeft niet beslist iets iets te kopen. Rondneuzen kan ook. Als de klant het naar de zin heeft, komt de aankoop vanzelf." En een spijkerbroek kopen in tien minuten? "Dat kan, want onze gemiddelde klant is snel. We kennen ze en weten hun maten. Dan kan zelfs 10 minuten lang zijn."