Klok Burgumer Kruiskerk voor de tweede keer in 360 jaar verwijderd

De klok wordt met een lier naar buiten gehaald. Daarna laten ze hem door een open ruimte in de steiger naar beneden zakken. "Dat is een spannend moment. De klok is ongeveer 1.20 meter breed, terwijl de steiger 1.30 is. Dat is krap, dus moeten we voorzichtig werken. We willen de klok natuurlijk niet beschadigen, ook al wordt hij straks gerestaureerd."

In 1943 ook uit de toren gehaald

De klok hangt al bijna 360 jaar in de toren, weet Arjen van der Schaaf. Hij is voorzitter van de Stichting Behoud Monumenten Tytsjerksteradiel en opdrachtgever voor de restauratie. "Dat weten we omdat het erop staat", lacht Van der Schaaf. Op de klok staat de oud-Hollandse tekst Jurien Balthasar heeft my ghegooten in Leeuwarden 1662.