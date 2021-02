Overstap VDL van bussen naar huizen is behoorlijk uniek, zegt vakbond FNV

Sommige medewerkers zijn wel verrast. "Je krijt opeens te horen dat de fabriek waar je acht uur per dag bent, het bedrijf dat al 100 jaar bussen maakt, iets heel anders gaat doen. Het is wel hartstikke mooi voor de werkgelegenheid, laten we daar duidelijk over zijn." De 150 mensen die bij VDL werken, kunnen allemaal blijven. En Ietze van der Meer, vestigingsdirecteur van het bedrijf, denkt dat er in de toekomst nog meer mensen aan het werk kunnen.

Vragen bij vakbond

De vakbond heeft nog wel wat vragen. "We gaan nu met het personeel bekijken wat belangrijk is. Het is hartstikke mooi dat het werk blijft, maar mensen moet er niet op achteruit gaan. Blijven de functies hetzelfde? Dat willen we weten. Hoe zit het met de contracten? Blijft iedereen bij VDL of gaan er mensen over naar Van Wijnen? Dat moet op vrijwillige basis zijn. We gaan een lijstje maken wat we belangrijk vinden en waar we op gaan letten."

Volgende week heeft de FNV een ledenvergadering, dan bespreken ze de stap van VDL.