Politieman Oeble Bouma neemt na 45 jaar afscheid: "Het wordt een dag van weemoed"

En als er eens iets niet goed gaat, vindt Bouma het belangrijk om dat toch te vertellen. "Daar moet je voor uitkomen. Dat moet je ook zeggen, want niet alles kan goed gaan. Maar ik zie vaak dat de collega's ook meer doen dan ze misschien hoeven te doen. Dat vind ik altijd prachtig."

Veel veranderingen

Bouma heeft twee derde van zijn leven bij de politie gezeten. En er is veel veranderd in die periode. "Ik ben ooit begonnen in Mantgum, met een blauw busje van de Rijkspolitie. En ik eindig in een Mercedes. Dat is allemaal niet te vergelijken."

Dat Bouma bij de politie kwam, was niet altijd het plan. "Ik had de mavo afgemaakt en ik ging naar de havo, maar dat ging niet geweldig. Ik haalde dat niet. Toen heb ik nog even in het ziekenhuis in Drachten gewerkt. Maar ik zag een vacature van de politie in de NCRV-gids, dat leek me wel wat. Ik kwam door de keuring en tot mijn verbazing mocht ik me melden op de nieuwe opleidingsschool in Harlingen."

Niet alleen het werk is veranderd, datzelfde geldt voor de omgang met de politie. "Mensen zijn mondiger geworden. Ze geven hun mening ook. Dat is niet erg, daar moet je mee om kunnen gaan."

Wandelen en afkicken

En nu? Van Bouma is bekend dat hij graag wandelt. "Er zal veel worden gewandeld, ja. Maar ik doe eerst even niets. Dat is wel wennen, ik moet even afkicken."