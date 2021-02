Theatergezelschap Illustere Figuren besteedt voorstelling Outsourcing uit

Illustere Figuren is een van de nieuwe gezelschappen die provinciale subsidie krijgen en tot de zogenaamde culturele basisinfrastructuur behoren. Ze hebben onder andere een oefenruimte gehuurd aan de Cornelis Trooststraat in Leeuwarden om daar jaarlijks een voorstelling te kunnen maken.

"We hebben er in plan omheen met Illustere Aanhang, die we aan ons koppelen", vertelt speler en pr-man Raymond Muller. "Dat zijn niet reguliere theatergangers. Daar willen we onze gedachten aan spiegelen. Het is tegelijk publieksbinding en verdieping voor onszelf en hetgeen we maken."

Feedback

De feedback van deze groep wordt gebruikt om de voorstelling 'Outsourcing' verder te ontwikkelen. Het is de bedoeling dat het stuk in november in première gaat. Illustere Figuren beleeft veel plezier aan het spelen en produceren daarvan.

"Het is heerlijk", vindt Roorda. "Ik fiets met zoveel genot hier 's ochtends heen. Dat ik denk: dat ik hier mag zijn, op de vloer. Dus ik ben er heel blij mee dat we dit doen. Het geeft me heel veel energie. Dat zou ik niet willen uitbesteden."