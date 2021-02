Omwonenden hoopvol over aanpassingen aan overlast gevende radarpost Wier

Woensdagmiddag was er een gesprek tussen omwonenden, Defensie en fabrikant Thales. Ook wethouder Boukje Tol van de gemeente Waadhoeke was daarbij aanwezig.

"Daar hebben we echt iets aan gehad. We zaten wel te wachten op dit gesprek, want we hadden ontzettend veel vragen", vertelt Hans Blanksma uit Wier. "Defensie en Thales waren zelf ook wel geschrokken van het geluid. Met dit gesprek zijn we wel bij elkaar gekomen. We willen met elkaar op zoek naar een oplossing."

Inwoner overweegt verhuizing

Toch blijven er ook zorgen. Gerda Algra, die namens de omwonenden bij het gesprek zat, vertelt: "We weten dat een man uit het dorp echt al stappen maakt om te verhuizen. Dat is wel het laatste wat we willen, want we wonen hier heel mooi. Dit had je ook niet verwacht met een nieuwe radar."

Blanksma vult aan: "Ik woon hier nu bijna 25 jaar. Wat zou het mooi zijn als ik hier mag sterven. Maar niet voortijdig en zeker niet met heel veel frustratie en ergernis. Maar daar gaan we niet van uit, want die gesprekken zijn hartstikke goed."

Tests

Op dit moment staat de radar stil. Defensie gaat nu een maand lang tests uitvoeren aan de radarpost, om te kijken of de problemen kunnen worden verholpen. Dat doen ze samen met fabrikant Thales.