Volleybalsters VC Sneek doen goede zaken tegen VCN: 3-0

Door deze overwinning komt Sneek op de derde plek in de competitie. De eerste vier plaatsen zich voor de playoffs. Komende zaterdag is de beslissende wedstrijd, dan spelen de vrouwen van Sneek weer thuis tegen het talentteam Papendaal. Weten de Snekers ook deze wedstrijd te winnen, dan zijn ze zeker van een plek in de playoffs.

Trainer Jeffrey Scharbaai is tevreden over de wedstrijd. "Bij een wedstrijd als deze ziet alles er florissant uit. We hebben weer een stap gemaakt vandaag. Het is zaak dat we het zaterdag zo weten te houden." Over het niveau woensdagavond is hij ook zeer te spreken. "Ik vond het een mooi niveau om te zien. Het was verdedigend én aanvallend goed."