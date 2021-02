Voetbalsters Oranje verslaan sterk Duitsland: 2-1

De wedstrijd tegen Duitsland was de tweede die de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman speelde als voorbereiding op de Olympische Spelen komende zomer in Tokio. De voetbalsters wonnen vorige week in Brussel ruim van België met 6-1. Door de winst op Duitsland won Nederland het drieluik tussen de landen die gezamenlijk het WK van 2027 willen organiseren.