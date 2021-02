Werkstraf en cel voor diefstal van 10.000 groentekratten in Bitgum

Op beveiligingsbeelden was te zien dat een man of vijf, zes met een pompkar en een heftruck de kratjes in een VW-bus laadden. Via dit busje kwam de politie op het spoor van de dieven. Aan de hand van de gps werd de auto gesignaleerd bij een woonwagenkamp in Dordrecht. De twee verdachten, 24 en 37 jaar oud, werden aangehouden.

Adres in navigatie

In het navigatiesysteem van de bus was het adres van de kwekerij in Bitgum ingevoerd en in de laadruimte vond de politie groene stukjes plastic, hoogstwaarschijnlijk afkomstig van de gestolen kratten. Een 26-jarige man uit Dordrecht, die de kratjes met een totale waarde van ruim 38.000 euro gekocht zou hebben, moet later terechtstaan. Zijn zaak werd aangehouden.

Twee busjes waarmee de kratjes zijn vervoerd waren gehuurd op naam van een 23-jarige inwoonster van Den Bosch. De vrouw werd, ook bij verstek, veroordeeld tot een celstraf van drie weken plus een maand cel voorwaardelijk. De 37-jarige verdachte moet zes weken zitten. Hij kreeg van de rechter nog eens twee maanden voorwaardelijk. De 23-jarige Bosschenaar kreeg een werkstraf van 120 uur en twee weken voorwaardelijk. De man had, in tegenstelling tot zijn medeverdachten, een relatief kort strafblad.