Werkstraffen geëist tegen Harlinger broers voor aanranding en mishandeling

In augustus 2017 zouden de broers op een kinderfeestje een nichtje bij haar borsten hebben gepakt. Daarna zouden ze hun oom, die het voor zijn dochter opnam, hebben mishandeld. Toen de man op de grond lag, zouden ze hem geslagen en geschopt hebben.

De broers ontkenden. Dat hun nichtje hen beschuldigde van aanranding had volgens de broers te maken met oud zeer tussen de families. De advocaat pleitte voor vrijspraak voor de broers. Volgens hem kwam de beschuldiging van aanranding 'uit de lucht vallen' en had de jongste broer uit zelfverdediging gehandeld. Hij werd door zijn oom in de rug aangevallen.

De officier van justitie eiste voor beide broers een werkstraf van 180 uur. Volgens de officier waren de broers duidelijk de 'agressors'. Wanneer de rechtbank uitspraak doet, is nog niet bekend.