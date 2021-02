Burgemeester Van Gent van Schiermonnikoog: "Ik begrijp dat ondernemers gefrustreerd zijn"

Het is nu extra pijnlijk dat de horeca en winkels op het eiland dicht zijn, want het eiland stroomt weer vol met toeristen. "We leven van het toerisme op Schiermonnikoog. Het is nu druk op het eiland, maar er is nog steeds geen perspectief." De gemeente kan echter niet meer doen dan de nieuwste versoepelingen doorvoeren die het kabinet dinsdag aankondigde. "Dat wordt landelijk bepaald en hier, net als elders in het land, nageleefd."

De Bruijne spreekt niet voor iedereen

Onder anderen hoteleigenaar Remko de Bruijne wil op 16 maart de deuren openen. Volgens hem komt de gemeente de ondernemers op het eiland helemaal niet tegemoet. Van Gent heeft woensdag contact gehad met ondernemers op het eiland, maar ze zegt dat niet iedereen zich in het verhaal van De Bruijne herkent. "Zij zeggen dat hij niet namens hen spreekt. Ik ben eerder met De Bruijne in gesprek geweest en we kunnen weer in gesprek. Maar dat hij gefrustreerd is, begrijp ik heel goed."

Dat de gemeente de ondernemers niet tegemoet kwam, is volgens Van Gent absoluut niet het geval. "Vorig jaar hebben we de terrassen en campings groter gemaakt. We keken voor winkels ook of we hen uitstel van betaling van belastingen konden geven. We kijken echt wat binnen onze mogelijkheden ligt om hen tegemoet te komen." Wat de ondernemers echter écht willen, is weer opengaan. "En dat kunnen wij hen niet bieden."

In gesprek

Wat er op 16 maart precies zal gebeuren op Schiermonnikoog kan Van Gent nog niet zeggen. "Het lijkt mij geen goed idee om op de zaken vooruit te lopen. Laten we goed in gesprek gaan." Ook zij vindt dat de regering de ondernemers meer perspectief moet geven. "Maar we willen ook op Schiermonnikoog het aantal besmettingen laag houden. Dat is het uitgangspunt."