Zou tape op je lichaam plakken de oplossing zijn tegen hooikoorts?

Hoesten, proesten, benauwdheid, een druipneus en jeukende ogen. Het zijn de vervelende symptomen van hooikoorts waar steeds meer mensen last van hebben nu het weer voorjaarsweer wordt. Er bestaan verschillende middeltjes en medicijnen tegen, maar een andere optie is het plakken van tape op je lichaam. Hoewel er geen bewijs is dat dat echt effect heeft, zijn sommige mensen overtuigd van de werking. "Het is niet nieuw. Een jaar of zeven geleden zijn we ermee begonnen en omdat het goed aanslaat, krijgt het steeds meer naam", vertelt fysiotherapeut Jelle Eijzenga van Berltsum.