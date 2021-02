Ondernemers Vereniging Dokkum overhandigt brandbrief aan college

Dinsdagavond werden er wel een aantal versoepelingen in de coronamaatregelen bekend, maar voor veel ondernemers in de retail zorgt dit enkel voor enige schadebeperking. "Van een winstgevende situatie is ook met deze versoepelingen nog geen enkele sprake." aldus vicevoorzitter Bert Reinders van Ondernemersvereniging Dokkum. "Volgens een onderzoek van INRETAIL gaan zeven van de tien ondernemers 'kopje onder' als deze maatregelen nog langer gaan duren."

Geen lokaal maatwerk

Burgemeester en wethouders zitten zelf ook in de maag met de hele situatie, er kan op dit moment niet lokaal maatwerk worden toegepast, omdat de regels voor het hele land gelden.

Wethouder Jelle Boerema benadrukt nogmaals: "Het MKB en de horeca zijn hartstikke belangrijk voor zowel de binnenstad als een dorp, zij zorgen voor de vitaliteit en leefbaarheid. Dat maakt onze regio aantrekkelijk."

De wethouder vindt het ook erg jammer dat de gemeente niet in de financiële positie is om rentevrije leningen voor ondernemers beschikbaar te stellen. "Dat geld is er simpelweg niet."