Hindeloopen voorzichtig positief over aankoop EuroParcs: "Impuls badpaviljoen"

Op de Hindelooper straten zijn de mensen blij dat er wat schot in de zaak komt. "Ik denk dat het een verrijking is voor Hindeloopen en de horeca, dat het weer wordt opgebouwd en dat er weer mensen heen kunnen," zegt een vrouw. "Toen ik hier vroeger nog niet woonde ging ik hier al wel naar het strand. En mijn zusje werkte in het badpaviljoen, dus dan gingen we daar wel naartoe om wat te drinken. Het was gezellig en open. Maar nadat het verkocht is, ging het bergafwaarts. Nu is het mooi nieuws, ik hoop dat het weer opbloeit."

Nieuwe impuls

Een andere vrouw zegt wel: "Ik vind het mooi dat er wat mee gebeurt, want anders is het zonde. Ik hoop dat het een nieuwe impuls krijgt en dat het gebied eromheen ook weer wat aantrekkelijker wordt. Maar je moet natuurlijk wel kritisch blijven. Ik hoop dat de nieuwe eigenaar er zorgvuldig mee om gaar. Het moet in de omgeving passen en het moet de cultuurhistorische waarde eer aan doen."