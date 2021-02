Rijscholen blij, maar wachtlijsten lang en doorstroming ontbreekt

Elzinga vindt het wel fantastisch dat het lesrijden met de versoepelingen van het demissionaire kabinet weer is toegestaan. "We hebben ruim twee maanden stilgestaan, dus het wordt tijd dat we weer losgaan. De eerste aanvragen kwamen dinsdagmiddag via de app al weer binnen. Ze willen graag weer rijden."

Geen doorstroming

Maar wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De wachtlijst is lang. Elzinga: "Doorstroming is er niet, want de jongeren die eerder al zouden afrijden zijn het eerst aan de beurt. We moeten zien hoe snel we de eerste examens kunnen inplannen en hoe snel de jongeren kunnen afrijden. Maar de examens voor de nieuwe leerlingen kunnen pas rond halverwege juni worden aangevraagd. Dus dat duurt nog wel even."

Het lukte Elzinga om het hoofd boven water te houden. "Persoonlijk viel de klap mee, maar ik denk dat er veel rijscholen zijn waar het water tot de lippen staat." Daarom is het van belang dat er weer mag worden gereden. "Het blijft zo dat we mondkapjes moeten dragen en dat we de auto na een rit weer schoon moeten maken. Maar we zijn al lang blij."