Friese VDL-bussenmakers worden woningbouwers: "Werkgelegenheid behouden"

Het contact tussen bouwbedrijf Van Wijnen en VDL ontstond vlak voor de zomer. Sinds die tijd zijn ze bezig geweest met de uitwerking van de plannen. Van Wijnen is al druk bezig met de bouw van een grote fabriek in Heerenveen. Daar moeten straks de casco's van huizen worden gebouwd."

Verlengstuk van bouwwerk

VDL gaat aan de slag met de binnenkant. "Als VDL Bus Heerenveen zijn we altijd op zoek naar ander werk ernaast. Dit past er prima in, dus daar was ik enthousiast over," zegt Van der Meer. "De stap zal groot zijn, maar er zitten evenzogoed warmtepompen in bussen als in huizen. Dat geldt ook voor ventilatie. Dus in componenten komt het overeen," zegt Ietze van der Meer van VDL Bus Heerenveen.

Voor Hilbrand Katsma van Van Wijnen is VDL een logische partner. "Ze kunnen hier heel snel neerzetten wat wij nodig hebben. Ze worden onze toeleverancier voor de units. Ze kunnen hier ook makkelijk opschalen. Het moet mogelijk zijn dat ze hier op jaarbasis zo'n 6.000 units maken."

Bouwcampus

"Het moet hier eigenlijk een grote bouwcampus worden," vertelt Katsma. Beide bedrijven zitten aan de Wetterwille aan de westkant van Heerenveen tussen het kanaal en het spoor. "We kunnen hier ook heel efficiënt werken. Door alles hier te maken hoeft er veel minder te worden gereden en het bespaart CO2-uitstoot. De bouw kan ook sneller. Het moet zo mogelijk zijn in 24 uur een huis de plaatsen."

Katsma wil zo inspringen op het grote gat dat er is als het gaat om nog te bouwen woningen. "Er is een tekort van 1 miljoen huizen tot 2030. Dat zijn er 100.000 per jaar. We bouwen nu zo'n 60.000. Met de kennis en innovatie hier kunnen we er een flinke slag in slaan."