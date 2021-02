Veel eendenkorven rechtstreeks verkocht: "Nu de tijd om ze op te hangen"

Bouwe de Groot uit Grou is een ijverige eendenkorfmaker. Hij probeert de korven onder meer op sociale media te verkopen. "We zitten dit jaar met corona. Normaal gaan de korven naar winkels en bouwmarkten, maar die zijn natuurlijk dicht. Dus nu moeten we een andere weg zoeken voor de handel." De Groot heeft dit jaar al zo'n 100 eendenkorven gemaakt. "Ze zijn allemaal al weg. Via internet verkopen we rechtsreeks aan klanten."

Streekverschillen in korven

Er zijn diverse manieren om eendenkorven te maken, legt De Groot uit. "Het is een streekgebonden product van vroeger uit. We hadden hier bij Grou de waterkorf, helemaal van riet gemaakt. Maar meer de Wouden in werkten ze meer met vlas. En onder in Fryslân gebruikten ze veel wilgentenen"

Volgens De Strampel, de 'Fryske Feriening fan Einekoerflechters', bestaan er de Trynwâldster korf, touwkorf, kleikorf, wilgentenenkorf en de waterlandkorf. "Ik vind het zelf het mooiste met vlas, dan krijg je het mooi geschakeerd over de korf. Een korf met groen riet en geel vlas lijkt heel mooi in een sloot. Vroeger werden de korven voor de eieren uitgezet, nu meer voor de kuikens."

De Strampel

Toen De Groot zo'n twaalf jaar geleden met de VUT ging, begon hij met de productie. "Ik kwam in contact met De Strampel. een eendenkorf staat op zo'n 'strampel.' Maar het is ook de naam van de vereniging, met zo'n honderd leden die allemaal korven maken. Ik heb het als kind geleerd van mijn grootvader, maar bij De Strampel heb ik weer bijgeleerd. Het begon met tien, maar nu maar ik zo'n honderd per jaar."

Het is een mooi tijdverdrijf, vindt De Groot. "Je kunt er ook mee naar streekmarkten. Zo zit ik zaterdag in Reduzum, waar paling wordt gerookt. Het hele proces met het riet- en vlassnijden en het verder klaarmaken duurt zo'n drie uur. Dan is een korf wel in elkaar gedraaid."