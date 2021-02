GGD: "Het gaat nog te vaak mis met besmette mensen die niet thuis blijven"

Eén op de vier mensen die positief is getest op het coronavirus gaat de deur nog uit, zei premier Rutte. Dat zijn landelijke cijfers.

"We kennen dit cijfer uit eerder onderzoek, maar ik schrik daar wel van", zegt Mees van der Hoff van GGD Fryslân. Hij houdt zich bezig met het bron- en contactonderzoek. "Het laatste onderzoek van het RIVM is niet naar Fryslân uitgesplitst. Maar het gebeurt hier ook, het zou minder kunnen zijn, maar dan nog zijn het er steeds teveel."

In gesprek blijven

Als de GGD mensen spreekt die gaangeven dat ze niet in isolatie zijn, dan gaan de medewerkers met hen in gesprek. "We leggen uit dat wat zij misschien als een klein risico zien en als iets noodzakelijks, dat dat ook een besmetting kan opleveren en elke besmetting telt weer meer." Vaak blijkt dat er nog een vraag achter zit, dat ze geen hulp in hun omgeving hebben. "Dan gaan we zoeken naar een oplossing, van wie ze hulp kunnen krijgen. En als die er niet is, geven we de contactgegevens door aan een ouderenorganisatie of een vrijwilligersorganisatie."

Of hij denkt dat 100 procent van de mensen zich aan de isolatie kan houden na een positieve uitslag? "Het is reëel. Mensen kunnen zelf de keuze maken. Als we het met z'n allen doen, dan kan het."