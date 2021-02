EuroParcs koopt Badpaviljoen Hindeloopen en Camping Schuilenburg

Monumentaal

Woordvoerder Moerenhout vindt het jammer wat er met het oorspronkelijke paviljoen gebeurd is. "We zijn ons er bewust van wat er speelt. Als ik oude zwart-wit foto's zie met dagjesmensen, dan kun je alleen maar nostalgisch worden. We gaan eerst praten met de gemeenten over de wensen, wat er mag en wat er moet. Voor ons is het een combinatie van de camping en het badpaviljoen. Het paviljoen is een Rijksmonument en daar zijn allerlei procedures over gevoerd. Dus we moeten voorzichtig kijken naar de eerste stap."

Zo is het oude blikken plafond verdwenen. "Ik heb het gezien op YouTube, maar ik kan er niets over zeggen. We moeten kijken of er een verplichting is omtrent het blikken plafond: of het überhaupt mogelijk is om het terug te laten komen. Daar moeten we ons in verdiepen."

Het zou wel mooi zijn als er weer horeca in kan komen. "Dat is wel de intentie, maar dat gaan we bespreken met de gemeente. We willen de wensen uit de buurt inpassen in de totaalplannen."

Vakantiehuisjes bij de camping

Ook voor de camping geldt dat EuroParcs zich eerst moet oriënteren. "We hebben natuurlijk te maken met een bestemmingsplan. Wij zijn bekend van de resorts en vakantieparken. We kijken wat er op deze plek mogelijk is."

Het plaatsen van vakantiehuisjes ziet EuroParcs wel zitten. "Dat is zeker onze wens. Hoeveel er van de camping overblijft kan ik nu echt niet zeggen. We hebben te maken met de gemeente, omwonenden en stakeholders. We moeten eerst in gesprek. We willen alles meenemen in de plannen."