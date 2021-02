Horeca Schiermonnikoog wil los in maart: contact met gemeente 'onderkoeld'

"Het gaat niet om 16 maart, maar het gaat er om dat wij als ondernemers een signaal af willen geven. Er is veel onvrede in het land. Het is nu tijd om onze vinger op te steken en een punt aan de horizon te willen. Als Den Haag dat niet biedt, dan kiezen we zelf wel zo'n punt. Ik hoop dat iedereen het ziet en dat het als een olievlek werkt," zegt De Bruijne.

Hoeveel horecazaken meedoen aan de actie, durft De Bruijne niet te zeggen. "Ik sluit niet uit dat er ondernemers zijn die afvallen, maar ik sluit ook niet uit dat er elders ondernemers zijn in het land die het een goed idee vinden. Ik vind dat er een mate van perspectief moet worden geboden."

Contakten met gemeente 'onderkoeld'

Het risico voor De Bruijne is dat hij een boete van 4.000 euro krijgt. Burgemeester Ineke van Gent heeft in een reactie aan de Leeuwarder Courant laten weten dat zij zal handhaven als de horecazaken openen. "Zij is aangenomen om de boodschap te verkondigen, dat snap ik wel," geeft De Bruijne aan. Hij had het wel verwacht. De relatie tussen de horeca en de gemeente Schiermonnikoog is de laatste tijd slecht, legt hij uit.

De hoteleigenaar spreekt niet met de gemeente, want volgens hem is daar te weinig aandacht voor cafés, hotels en restaurants. "Ik heb geen contact gehad met de burgemeester. Wederzijds is er geen contact opgenomen. De contacten zijn de laatste tijd wat onderkoeld geraakt tussen de gemeente en horecaondernemers. Dat heeft met name te maken met corona. Er is vanuit het college weinig aandacht voor ondernemers. Toen de nood hoog was voor ons zijn we niet benaderd, dat vinden wij teleurstellend."

Gehoord worden

De Bruijne ziet wel dat de coronasituatie ook ernstig is. "Maar de situatie aan de andere kant ook. Er wordt veel naar virologen geluisterd, maar er is ook een kant van ondernemers en burgers. Die worden minder gehoord."

Volgens De Bruijne kan de horeca prima open: met de 1,5 meter is er goed te werken. "We hebben dat al gedaan voor de tweede golf. Toen werkten we met een beperkt aantal mensen in het bedrijf, ik denk dat dit weer kan."