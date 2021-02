PvdA bezorgd over invloed van stikstof op korstmossen Gaasterland

Het valt met name in Gaasterland op dat er een flinke daling te zien is in de zogenoemde 'stikstof mijdende korstmossen.' Het betekent een neergang van biodiversiteit. Zeldzame planten, insecten en vogels lopen daardoor ook weer meer gevaar. "En dat heeft weer gevolgen voor het specifieke landschap van Gaasterland," zo schrijft de PvdA.

De fractie neemt de uitkomsten van het rapport serieus en wol graag een reactie van het college. Raadslid Frans Westra geeft aan dat hij graag wil weten of het college actie neemt.

Ammoniak, klimaat en boomonderhoud

Volgens het rapport Monitoring van ammoniak met korstmossen in Friesland 2019 is de belasting van ammoniak in Gaasterland toegenomen. Voor herstel is het nodig dat ammoniakconcentraties omlaag gaan. Verder heeft het klimaat invloed op korstmossen, evenals het onderhoud van bomen. Lage zijtakken moeten goed worden verwijderd en soms verdwijnen er ook soorten door het kappen van bomen bij bijvoorbeeld het vernieuwen van wegen.

De achteruitgang is niet alleen in de bosgebieden van Gaasterland terug te zien, maar ook in het zuidoosten van Fryslân rondom Appelscha, Beetsterzwaag en Bakkeveen.