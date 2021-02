Terrasvergunning bij versoepeling ook mogelijk voor nachtclubs Súdwest-Fryslân

De nachtclubs zijn zwaar getroffen door de coronacrisis, zegt wethouder Bauke Dam. "Ook nu is het nog niet bekend wanneer de horeca weer open mag, en in welke vorm. Maar met dit besluit lopen we daar vast op vooruit."

Meer gemeenten

Als de horeca weer openen mag als het kabinet versoepelingen instelt, dan kan dat dus weer met een uitgebreide terrasvergunning zodat er meer gasten kunnen worden bediend. Súdwest-Fryslân is niet de enige gemeente, ook gemeente Leeuwarden zei eerder al een dergelijke regeling te verlengen. Beide gemeenten maakten in september 2020 bekend dat de regeling doorgetrokken zou worden tot 1 april 2021. Voor ondernemers in Súdwest-Fryslân geldt nu nu 1 november 2021.