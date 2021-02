It Fryske Gea zet laatste puntjes op de i voor broedseizoen

Het werk dat op de planning staat, is het opruimen van de houtopslag. "Wilgen zijn gesnoeid en dat gaan we nu versnipperen en afvoeren. Die bomen moet je aanpakken as er geen blad aan zit, dus dat hebben we in de herfst en winter gedaan." De vorst heeft de mannen van It Fryske Gea ook geholpen. "Daardoor konden we op delen van het land komen wat anders te nat is om te maaien."

Eigenlijk begint de voorbereiding op het broedseizoen direct al na de zomer. "We hebben een heilige datum van 15 maart, dat is de start van het broedseizoen, dan moeten we uit het veld zijn. Maar het broedseizoen kan ook zomaar eerder zijn als het warmer is."