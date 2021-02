Blijdschap bij LDODK over versoepeling regels: sociale aspect bij sport is belangrijk

"Het is een mooie stap vooruit", zegt Gouke de Vries, voorzitter van LDODK. "Maar we hadden liever gezien dat de jongste jeugd in de regio weer tegen andere clubs kan spelen. Dat ze bijvoorbeeld tegen Heerenveen of Jubbega spelen. Wie weet, is dat de volgende stap."

Sociale aspect belangrijk

Het is belangrijk dat de jeugd tot 27 weer mag trainen op het eigen complex. "Ook vooral vanwege het sociale aspect. Voor de mensen boven de 27 is het wel jammer, maar die hebben vaak ook wel wat anders, al kinderen of carrière." De club organiseert al een poos wedstrijden onderling. "Dat merk je ook wel, ze spelen al een halfjaar tegen andere teams van de club, dus ze hebben elkaar nou ook weleens een keer gezien."

Dat de kantine ook nog steeds dicht is, vindt De Vries vervelend. "Niet alleen financieel, maar vooral voor het sociale contact is dat belangrijk."