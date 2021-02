Internationaal succes Drachtster schilderes neemt toe

Het buitenlandse succes voor Boonstra begon zo'n acht jaar geleden, toen ze door een beroemde kunstverzamelaar uit Duitsland werd gevraagd voor een 'artist in residence' op een eiland voor de kust van Kenia. "We zaten daar toen net in een verkiezingsstrijd, compleet met een burgeroorlog. Dat heeft veel indruk op mij gemaakt, wat je ook terug kon zien in mijn werk."

Wrede elementen

Het werk van Boonstra maakte zo'n indruk op de Duitse kunst-mecenas dat ze daarna gevraagd werd om mee te werken aan een kunstproject voor de Duitse ambassade in Parijs. "Daarvoor moesten we in de eerdere loopgraven in de Vogezen onze impressie op die plaats zelf tot beeldende kunst verwerken." Boonstra heeft deze vaak wrede elementen ook nodig om tot betere prestaties te komen. "Ik vind dat noodzaak."