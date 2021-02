Verdachte moord Maltese journaliste bekent en krijgt vijftien jaar cel

Een verdachte van de moord op de Maltese journaliste Daphne Caruana Galizia heeft zijn schuld bekend in de rechtbank, meldt The Times of Malta. Vince Muscat heeft vanwege zijn bekentenis vijftien jaar celstraf gekregen. De zaak zorgde in het Culturele Hoofstadjaar 2018 voor spanningen tussen Leeuwarden en Valletta. De Maltese hoofdstad was in dat jaar ook Culturele Hoofstad.