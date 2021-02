Heerenveen-fans bedenken actie om stadion virtueel uit te verkopen

"Deze actie is afgelopen vrijdag ontstaan, tussen collega Daniël Bokma en mijzelf", vertelt bedenker Albert Veen. "Wij zeiden: wij moeten iets doen, want de club mist veel recettes rondom deze wedstrijden, dus wij gaan zelf voor recettes zorgen." Toen bedacht het tweetal de hashtag #ikbinderby.

"Wij verkopen via de officiële website van SC Heerenveen en telefonisch virtuele kaarten. Die geven dus geen toegang tot het stadion, maar met de kaarten kun je je wel aanmelden voor een online meeting." De virtuele toeschouwers zijn tijdens de wedstrijd te zien op de elektronische borden in het stadion. "Dat maakt het wel uniek."

Verloting

De kaarten kosten vijf euro per stuk. Veen: "De club heeft gezegd dat ze meerdere gesigneerde wedstrijdtenues van spelers verloten onder de verkochte kaarten." In één dag werden er meteen meer dan 1.500 kaarten verkocht. "Het is heel mooi om te zien hoe enthousiast mensen reageren." Supportersvereniging FeanFan heeft zich inmiddels aangesloten bij de actie.

"In deze tijd kan de club het geld goed gebruiken", vertelt Veen. "Ik vind het een mooie kans om te laten zien dat wij achter de club staan en om te laten zien dat de supporters de club niet zijn vergeten."

Het streven is om 27.000 kaarten te verkopen. "Dat wordt een hele klus, want het moet in korte tijd. Aan ons zal het niet liggen en aan de club en FeanFan ook niet. Wij betrekken iedereen erbij. Dus koop die kaarten!"