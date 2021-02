Waddenvereniging staat open voor inzet visserij binnen opruimproject CleanUpXL

De Waddenvereniging, Stichting De Noordzee, Stichting Duik de Noordzee schoon en de Natuur- en Milieufederaties dienden eerder een projectaanvraag in voor CleanUpXL, zonder de visserij daarvoor te benaderen of hen in te lichten. De visserij was daar woest over, omdat ze juist erg actief zijn met het inzamelen van afval, onder andere met het initiatief Fishing for Litter.

De Waddenvereniging zei echter de visserij wel benaderd te hebben, maar ze zouden meteen al gezegd hebben geen heil te zien in het project. De Waddenvereniging en de Nederlandse Vissersbond hebben nu afgesproken toch samen te werken en waar mogelijk de hulp van vissers in te schakelen binnen CleanUpXL.

Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt voor CleanUpXL, maar de vissers zijn wel gevraagd goed op te letten waar afvalhotspots zijn en die te noteren. Naast het initiatief CleanUpXL gaat Fishing for Litter ook gewoon door.

Foutieve berichtgeving

Met de Waddenvereniging is daarnaast gesproken over de inzet van een vissersschip LO28 bij bergingswerkzaamheden van de MSC Zoe-containers, via het pilotproject Hot Spot Net Catching. Daarmee is in november 2019 in totaal 19.000 kilo afval opgevist. De vissersbond wilde rechtzetten dat de inzet van het vissersschip wel degelijk verschil heeft gemaakt. Daarover zou foutieve berichtgeving zijn ontstaan, waarvan de Waddenvereniging zegt dat die niet bij hen vandaan kwam. De Waddenvereniging zei er niet aan te twijfelen dat de LO28 veel heeft geholpen.

"De Waddenvereniging en de Nederlandse Vissersbond staan binnen veel dossiers vaak lijnrecht tegenover elkaar. Nu laten we samen zien dat goede gesprekken ook mogelijk zijn", zegt Nooitgedagt. "Dat we elkaar kunnen respecteren op punten en in het belang van de natuur ook samen kunnen werken."