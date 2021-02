Cambuur Sjoernaal: Leeuwarders kijken tevreden terug op 1-3 winst

Drie wedstrijden in zeven dagen. Dat was het pittige schema van Cambuur de afgelopen week. Na de 1-3 winst maandagavond op Jong FC Utrecht houdt Cambuur aan dit drieluik zeven punten over. En daar zijn ze in Leeuwarden tevreden mee. De Leeuwarders lopen met de overwinning ook weer uit op de concurrenten De Graafschap en Almere City. Robert Múhren maakte maandag zijn 25e goal in deze competitie. Het was zijn honderdste goal in de eerste divisie. In het Cambuur Sjoernaal uitgebreid aandacht voor de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht.