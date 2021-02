Burgemeester Buma: "We moeten nog een ingewikkelde, hobbelige fase door"

Volgens Buma zijn de risico's die met de versoepelingen komen nodig omdat burgers het niet meer trekken. "Het moeilijke is dat een paar sectoren opengaan, maar de detailhandel heeft een hele beperkte opening en de horeca blijft dicht. Iedereen wil nu open, maar we zitten nog midden in de coronacrisis." Buma kan zich voorstellen dat dat het heel zwaar maakt voor ondernemers. "Maar we zitten nu in een crisis die groter is dan de keuzes die we maken."

Dat scholen weer voor een deel opengaan en dat jongeren tot 27 jaar weer in teamverband mogen sporten, is volgens Buma heel positief. "Dat we weer buiten kunnen sporten is heel belangrijk voor de samenleving."