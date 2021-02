Directeur Hof en Hiem over versoepelingen: "Wees waakzaam voor het risico"

"We gaan elkaar meer ontmoeten, daarmee wordt de kans op besmetting ook weer groter. Zeker nu we te maken hebben met de Britse variant," zegt Van Arnhem. Hij heeft deze zorgen niet voor niets. "Op onze woonzorglocatie Suderigge in Lemmer hebben we 75 bewoners. Daarvan zijn er 26 besmet geraakt en er zijn 10 personen overleden. Verder zijn er 20 medewerkers besmet. Ik heb vorige week met medewerkers gesproken, dan hoor je hoe zwaar ze het hebben."

"Al het werk voor niets"

Van Arnhem geeft daarom ook een waarschuwing: "Dus pas op hoor, er gebeurt wel wat in die huizen." Op zich is het mooi dat er weer versoepelingen komen, zo vindt hij. "Maar heel geleidelijk, stapje voor stapje. Anders is al het werk voor niets gedaan."

Vaccinatie

Bij Hof en Hiem wonen in totaal zo'n 500 bewoners. Nog eens zo'n 300 mensen krijgen thuiszorg en er werken zo'n 750 man voor de zorggroep. De directeur maakt een compliment naar zijn werknemers. "Ik merk een enorme saamhorigheid. Mensen staan schouder aan schouder en het voor de bewoners zo goed en zo verstandig mogelijk te doen." Hij hoopt ook dat het vaccineren meer zal opschieten. "De bewoners die onder het regime van de huisartsen vallen zijn nog niet gevaccineerd. Dat zijn bij ons veruit de meeste mensen. Dat heeft te maken met de beschikbaarheid van vaccins."