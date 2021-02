KNRM oefent weer na coronastop: "Uitstel was geen optie meer"

"Vanaf de eerste lockdown zijn we al gestopt," zegt Derk van Dieren van de KNRM. "In de zomer was er een korte periode waarin we het wel weer geprobeerd hebben, toen het weer kon. Maar sinds de tweede lockdown hebben we niet getraind."

Vaardigheden behouden

Volgens Van Dieren is de winterperiode altijd wat rustiger. "Dat is maar goed ook. Natuurlijk beheersen de bemanningsleden hun kennis en skills wel. Ze zijn altijd inzetbaar. Dat zijn we ook tijdens de coronaperiode geweest. Maar: het oefenen is toch wel een dingetje. Je kunt wel alles weten, maar soms moet je het ook gewoon blijven doen. Dan gaat het bijvoorbeeld om fysieke dingen, zoals hoe je een brancard van een schip krijgt. Die vaardigheden moet je wel behouden."

Risico op uitval

Dat de KNRM eerder heeft besloten om er mee op te houden, was omdat ze niet het risico wilden lopen dat er een station zou uitvallen vanwege coronagevallen. "Dat is gelukkig niet gebeurd," zegt Van Dieren. En nu kunnen de stations langzaamaan weer beginnen met oefenen. "We hebben wel een ander trainingssysteem. In Harlingen werd elke dinsdagavond met z'n allen getraind, maar nu hebben we dat verdeeld in groepjes van vijf personen: één schipper en vier bemanningsleden. Dat is acceptabel met de huidige maatregelen. Aan boord kunnen we niet de afstand volledig houden, maar we dragen wel mondkapjes, er wordt ontsmet, er wordt in kleine groepjes nagepraat op anderhalve meter. Zo proberen we het toch zo goed mogelijk te doen."

En als KNRM'ers ook maar een beetje verkouden zijn, gaat het oefenen niet door. "Alle KNRM'ers weten het goed en kennen hun verantwoordelijkheid. We kunnen niet het risico lopen dat een station afgemeld moet worden."