Bootverhuurseizoen begint eerder dan anders: profiteren van het zomerweer

"Toen het ijs weg was en de eerste voorspellingen van mooi weer er waren, kwamen ook de eerste aanvragen voor het huren van bootjes al bij ons binnen. We hebben de boel meteen klaargemaakt. Een mooie opsteker. Maar het is ook wel bizar," zegt Rienk de Jonge van de zeilschool.

Een deel van het verhuur van bootjes komt bij gasten vandaan die in vakantiehuisjes aan het water van de Wide Ie verblijven. "We worden steeds een breder recreatiebedrijf. We laten twaalf vakantiehuisjes bouwen. Er was veel vraag naar vakanties, daarom zijn we blij dat we dit nu kunnen bieden", vertelt De Jonge.

Het is wel een heel proces geweest om het zover te krijgen. "We hebben ook nagedacht over wat mensen dan willen in een vakantiehuis en in deze omgeving. Maar de eerste huizen zijn nu verhuurd."