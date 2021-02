Arbeidsmigranten Sint Jacobiparochie verhuizen naar rand van het dorp, niet iedereen tevreden

Het moet de oplossing zijn voor het arbeidsmigrantenprobleem in de gemeente Waadhoeke: nieuwe huisvesting in het oude café aan de rand van Sint Jacobiparochie. De dorpen in de gemeente worstelen al lang met het onderbrengen van arbeidsmigranten. Nu is er met een ruilhandel een oplossing gevonden. De oude migrantenwoningen worden gesloopt en de bewoners verhuizen naar de rand van het dorp. Het plan moet in de toekomst in meerdere plaatsen toegepast worden.