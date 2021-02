Herdenking voor om het leven gekomen Karin Grijpstra in Koarnjum

Volgens Jaap Keizer van het dorpsbelang leeft de zaak enorm binnen het dorp. Op de plaats waar het lichaam van Karin Grijpstra werd gevonden, brandt nog altijd een lampje en er liggen bloemen. "Dan merk je dat het leeft in het dorp."

Dorpsbewoners vroegen of er dinsdag, een jaar na dato, stil zou worden gestaan bij de dood van Grijpstra en daarom kwam het dorpsbelang met een coronaproof herdenking. "We brengen bloemen en vragen mensen in Koarnjum en Jelsum om om 20.00 uur een kaarsje te branden voor het raam."

De aankondiging van de herdenking leverde al veel positieve reacties op, volgens Keizer. "Mensen vinden dat het mooi gedaan wordt." De dochter van Karin Grijpstra heeft gezegd dat ze het een mooi initiatief vindt. "Een bestuurslid heeft contact met ze gehad. Ik weet niet wat de rest van de familie ervan vindt."

Keizer: "We gaan net voor negenen nog even de straat op om te kijken wat het effect is. Het is een hart onder de riem voor de familie die al een jaar lang in het ongewisse zit."