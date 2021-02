Pedicures stropen de mouwen op: "Er komt flink wat werk op ons af"

Marianne Mijdam werkt als fulltime pedicure in Anjum en Grootegast. Zij is naast het werk in haar praktijk ook acties als consulente voor ProVoet in het noorden. "In mijn praktijk komen normaal gesproken zo'n 35 tot 50 mensen per week, dus reken maar uit. Sommigen komen om de acht weken, anderen zelfs om de vier weken. Dus het zijn bij elkaar best veel mensen," vertelt ze.

In de tussentijd probeerde Mijdam wel advies te geven via de telefoon. "En een aantal mensen mochten we wel behandelen, dan gaat het over medisch noodzakelijke behandelingen. De mensen met diabetes mochten we ook helpen. Maar het verschilt tussen pedicures hoeveel het er zijn."

Hoos aan mensen

Aan het grootste deel van de klanten mocht de afgelopen periode geen voetzorg worden gegeven. Maar volgende week dus wel weer. "Aan de ene kant is het wel zo dat er straks een hele hoos aan mensen komt. Er komt flink wat werk op ons af. Alleen het belwerk kost al dagen. Maar aan de andere kant is het feit dat we weer aan het werk mogen en mensen van hun pijn af mogen helpen, super."