Operaasje Fryske Flagge: Karin in Spanje geniet van Friese sneeuw- en ijsfoto's

Karin Pasma woont samen met haar man en twee jonge kinderen in Calpe aan de Costa Blanca. "We besloten enkele jaren geleden dat we naar Spanje wilden verhuizen, maar het was nooit het juiste moment."

Karins man werkte bij een bedrijf in Joure dat spiegels verkocht. Geen gewone spiegels, maar grote panelen voor maneges en dansscholen. Op een gegeven moment nam de vraag in Spanje toe. "Het was voor de logistiek gemakkelijker om iemand in het land zelf te hebben en wij wilden wel. De kinderen waren toen nog klein, dus we dachten: Dan moeten we het nu doen."

In het begin was het spannend, want zou het allemaal wel gaan lukken, vroegen ze zich af. Het gaat nu goed, al staat de handel in spiegels momenteel wel op een laag pitje. Geen probleem, want haar man heeft twee rechterhanden. "We hebben genoeg te doen hier."

Het gezin van Pasma woont op een rustige plek, vlakbij het strand. Veel rustiger dan in Fryslân, vindt Karin. "Totdat we een geschikte koopwoning hebben gevonden, wonen we in een twee-onder-één-kap in een afgesloten buurtje, met aan twee kanten een poort en een gemeenschappelijk zwembad. De kinderen konden hier met de lockdown toch op straat spelen. We hebben goed contact met de buren."

De kinderen spreken thuis Fries en een beetje Nederlands, want een paar buren zijn Nederlanders. Verder spreken ze Engels en ook Valenciaans. "Toen ze op school zaten, ging het snel met het leren van de plaatselijke taal."

Karin met man en kinderen zijn niet de enige Friezen in Calpe. De Friese wielrenner Lieuwe Westra woont er ook. Karin is op de hoogte van zijn bestaan, maar ze heeft hem nog nooit ontmoet. Heimwee heeft ze niet. "Mijn moeder had er in het begin moeite mee. We videobellen vaak. Spanje is geen Australië. Hopelijk gaan de grenzen snel weer open als de corona onder cotrole is en kunnen we weer bezoek uit Fryslân ontvangen of daarheen reizen."

Ze heeft in ieder geval met veel plezier de foto's van Fryslân met sneeuw en ijs bekeken, van nog niet zo lang geleden. Toen was het in Calpe 19 of 20 graden. Een groot verschil met Fryslân toen.