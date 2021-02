PvdA hoopt op mogelijkheden voor coöperaties bij Nij Hiddum-Houw

Vorige week werden Provinciale Staten ingelicht over de mogelijke verkoop van het aandeel van Vattenfall. Daarom heeft de fractie vragen aan het college gesteld. De PvdA wil weten of er belangstelling is van bijvoorbeeld burgerinitiatieven en of het college het als een reële mogelijkheid ziet. Een andere optie zou volgens de PvdA kunnen zijn dat ook dorpscoöperaties die niet in de omgeving liggen van het windpark deel kunnen nemen in de cluster windmolens.

De PvdA ziet graag dat windmolens uit ruimtelijk oogpunt geclusterd worden en dat lokale energiecoöperaties deel kunnen nemen.