AquaZoo probeert uit alle macht overeind te blijven in coronatijd

Kruiwagens vol beton worden door medewerkers van AquaZoo het verblijf van de reuzenotters in gereden. "We pimpen het op, dan wordt het wel weer mooi. Anders blijft het liggen door de drukte en nu hebben we hier tijd voor," zegt Gerben Plutschouw, een van de medewerkers. Normaal gesproken maakt hij het park schoon en doet hij onderhoudswerk, maar nu is hij bouwvakker. Volgens directeur Jeroen Loomeijer was het verblijf op sommige punten niet al te best meer.

Tijd voor klusjes

Nu werken alle medewerkers, ook de horecamensen en stagiaires, aan klusjes om het park weer mooi en fris te maken. Zo worden ook de leuningen van de bruggetjes vervangen en er veel opnieuw in de verf gezet. Het is dé manier om de medewerkers aan het werk te houden nu het park dicht is. De dierentuin heeft bijna geen inkomsten, dus de klusjes mogen niet te veel kosten. anders zouden er mensen moeten worden ingehuurd om het otterverblijf op te knappen, maar door de medewerkers in te zetten kunnen ze die kosten besparen.