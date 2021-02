Het verhaal achter: Friese Wappies verbaasd over 'wappie'

"Je hoort de naam anders nooit en nu is het overal in het nieuws en op social media. Hoe komen ze erop?", zei Wappie van der Meer (66 jaar), toen ze reageerde op de oproep in het radioprogramma De middei fan Fryslân. "Ik ben naar mijn oma vernoemd, officieel heet ik Wapke. Maar het is altijd Wappie geweest. Soms als ik nog iemand van school ontmoet, zegt die nog wel eens Wapke."

Het was vroeger een gewone Friese naam. "Ik ben er ook nooit mee gepest. In Wierum waar ik vandaan kom, was nog een Wappie en mijn nichtjes heten ook zo." Ze is blij dat haar kleinkinderen geen Wappie heten: "Nee, gelukkig niet. Zo mooi vind ik de naam niet. Daar moet je de kinderen niet opzadelen."

Veel reacties

Na die radio-uitzending heeft ze heel veel reacties gekregen. "Via de app kreeg ik veel berichtjes dat mensen het gehoord hadden en dat ze het leuk vonden. Bij mijn man op het werk hadden ze het ook gehoord. Ik dacht: hoe kan het? Dat had ik echt niet verwacht."

Via messenger op Facebook kreeg ze zelfs nog een verzoek van iemand van De Telegraaf. "Nou, ik dacht, daar zit ik niet op te wachten. Het was misschien wel goed bedoeld hoor, maar daar had ik geen zin. Kijk , dat op de radio was wel grappig."

Niet in het woordenboek

Het internet-artikel dat naar aanleiding van het radiogesprek was gemaakt, kwam ook op Facebook. Daar kwamen toen vele reacties bij van wappies, mensen die het niet eens zijn met de coronamaatregelen. "Van die bagger ben ik niet. Het komt voorbij, maar ik heb er geen last van. Het ging eigenlijk om onze naam. En die naam heb ik nu eenmaal. Zoiets laat ik maar over me heen gaan. De naam wappie zit ook al in een reclame van een of andere politieke partij. Zelfs Geert Wilders had het erover. Toen dacht ik wel: nu moet je stoppen. Maar ik ga er niet tegen in, dat helpt niet. Als het maar niet in de Dikke Van Dale komt."