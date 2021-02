De grauwe hemel van Foudgum: aandacht voor Piet Paaltjens

Meer dan een theaterstuk

In 2022 moet er een theaterstuk komen. Een inspiratiebron is het Culturele Hoofdstad 2018-project Under de Toer, met voorstellingen en activiteiten bij Friese kerken. "Het ging om het Friese kerklandschap. Al die kerken kwamen met een verhaal en ik dacht: nu komt Foudgum vast met Haverschmidt. Maar ik hoorde daar niets over. Na 2018 bleef het hangen bij mij. Daarom heb ik het zelf opgepakt."

Door de lockdown kreeg Keekstra de tijd om zich te verdiepen in Haverschmidt. "Ik raakte er bijna aan verslaafd. Ik wilde meer dan enkel een theaterstuk, dus toen ontstond ook het idee voor een boek."

Friese wortels

Het boek dat Keekstra bij uitgeverij Wijdemeer schrijft wordt niet zozeer een geschiedenisboek. Het gaat ook over het gebied, de maatschappelijke en landschappelijke vorming. "Ik maak een biografische beschrijving, maar wil ook uitleggen wat zijn Friese wortels zijn. Over Foudgum, de regio en hoe hij daar naar keek. Hij was er niet heel gelukkig. Maar ik kijk ook naar het heden en de toekomst. Haverschmidt had z'n gedachten over de toekomst."

Er worden ook twee teksten van Haverschmidt opnieuw afgedrukt, waaronder Mijn eerste gemeente. Volgens Keekstra is er wel behoefte aan zo'n boek. "In 1994 was het zijn honderdste sterfjaar, toen was er wel aandacht voor hem. Maar na die tijd niet zo veel meer. En als er een publicatie was, ging het vaak alleen over zijn dichtwerk, het Oera Linda-boek of zijn periode in Leiden en Schiedam. Maar de tijd in Foudgum was een hele belangrijke tijd voor Haverschmidt."