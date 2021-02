Sportscholen: Onbegrijpelijk dat overheid geen oog heeft voor 3 miljoen sporters

Sportschool Palestra in Dokkum ligt er leeg en verlaten bij. De apparaten in de grote open hal worden niet gebruikt. Zo te zien is er ruimte genoeg om op anderhalve meter afstand van elkaar te trainen. Maar een versoepeling van de strenge coronaregels lijkt er voor hen dinsdag niet in te zitten en dat steekt Jur Roemers. Volgens hem heeft de sector bij de eerste lockdown al een plan ingediend hoe ze veilig zouden kunnen opengaan. Dat plan ligt in de la. Er wordt niets mee gedaan.

Het RIVM en wetenschappers zoals Erik Scherder zeggen voortdurend dat bewegen goed is. Voor de conditie, de immuniteit en tegen overgewicht. Dat kan allemaal bij de sportschool. Buiten wandelen en fietsen is wel leuk , zegt Roemers, maar twee keer per week intensief sporten helpt pas echt. Dat verhoogt de longcapasiteit en de weerstand.

Rijkssteun voor lifestyle-coaches gaat niet naar sportscholen

Minister Hugo de Jonge wil 200 miljoen euro besteden aan lifestyle-coaches. Dat geld gaat dus niet naar de sportscholen. Wat vindt Roemers daarvan? Mooi dat er aandacht voor is, zegt hij. De lichamelijke conditie is iets om goed op te passen. Maar, had het dan samen gedaan met de sportscholen. Daar zijn het allemaal lifestyle-coaches.

Drie miljoen Nederlanders zijn lid van een sportschool. Die kunnen daar allemaal sinds langere tijd niet naar toe, nu de sportscholen vanwege corona gesloten zijn. Heropening op korte termijn is niet alleen in het belang van de sportscholen, maar ook van mensen die aan hun conditie werken.

Niet serieus genomen

Het doet Roemers pijn dat de sportscholen niet serieus worden genomen. Zij zitten in de rode cijfers en moeten er geld bij leggen om overeind te kunnen blijven.