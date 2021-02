Friese badmeesters in de Hofvijver komen met een waarschuwing weg

Volgens Keizer staat de zwemveiligheid van Nederland op het spel. Hij vindt dat de zwemlessen tot nu toe vergeten worden in het coronabeleid, terwijl het wel van wezenlijk belang is. "We kregen veel aandacht vanaf de wal. Ook van lokale en landelijke media, dus dat is hartstikke mooi. We zagen geen mensen voor de ruiten van het Torentje. Maar we zijn het als badmeesters wel gewend om over het water heen te schreeuwen, dus volgens ons is het trekken van de aandacht wel gelukt."

Wachten op het goede moment

Het was nog wel even wachten op het juiste moment. "Toen we de parkeergarage uit kwamen, werden we meteen al gezien. De politie reed steeds met busjes heen en weer. Op een bepaald moment reed een busje weg en moest er weer een volgend busje komen. Op dat moment hebben we de unicorns gepakt en zijn we de vijver op gegaan."

Keizer werkt als badmeester in Sint Nicolaasga bij 'MijnZwemschool Sint Nyk' en hij sprong het water in samen met badmeester Fons Groenewegen, die onder meer in Beetsterzwaag, Drachten en Leeuwarden zwemlessen verzorgt.

"Actie geslaagd"

"Het was koud, maar het is goed gegaan," zegt Keizer. "Wij mochten van de handhaving onze muzikale noodkreet laten horen. Het ook afmaken. Dus we zijn op twee unicorns met een gitaar de vijver op gegaan. De politie stond erbij. Het ging ons natuurlijk ook om de commotie. We krijgen allemaal reacties van mensen dat het in het nieuws was, en op de radio en op sociale media. Dus volgens ons is de actie geslaagd."

Badmeester Keizer hoopt op een reactie vanuit de politiek. "Het wordt zo goed opgepakt. Dus ik vind bijna dat de politiek in Den Haag er wel op moet reageren. Ik zou het bijna vreemd vinden als ze het niet doen."