SC Heerenveen verhuur Joaquin Fernández tijdelijk aan club in Uruguay

Dat Fernández nog zo weinig gespeeld heeft, heeft te maken met het schrappen van de beloftencompetitie vanwege het coronavirus.

Technisch manager Gerry Hamstra is tevreden met de oplossing: "Voor Joaquin is het belangrijk om weer aan spelen toe te komen zodat hij zich kan blijven ontwikkelen. Montevideo City is onderdeel van de City Football Group en hanteert een Europese speelstijl. We denken dat deze verhuur in de huidige situatie het beste voor hem is. Uiteraard wensen we Joaquin heel veel succes en zullen we zijn verrichtingen nauwlettend in de gaten houden."