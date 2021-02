Pedicures pleiten voor versoepeling coronaregels: "Een pedicure is geen nagelstyliste"

De aanscherping van de maatregelen voor pedicures is gedaan zonder overleg met ProVoet. De brancheorganisatie hoopt dat het om een fout gaat. De pedicures zijn in principe tot 2 maart gesloten. Het is nog wel toegestaan om medisch noodzakelijke voetzorg te verlenen, mits er rekening wordt gehouden met de coronaprotocollen.

Volgens de pedicures is het aantal voetklachten nu al flink toegenomen. Dan gaat het bijvoorbeeld meer likdoornen en ingegroeide nagels, met pijn en andere klachten tot gevolg.

Marianne Mijdam werkt als pedicure in Anjum en in Grootegast. Zij is naast haar werk in de praktijk ook actief als consulente voor ProVoet in het noorden van het land. Na de eerste lockdown zag ze grote problemen: "Rood opgezwollen onderbenen. Veel pijn. Onder behandeling in het ziekenhuis. De mensen hadden niet door dat ze een ontsteking aan hun been hadden."

Mijdam wijst op het belang van pedicures. Zij behandelen ook kwalen die tegen ontstekingen aan zitten en ze hebben een signalerende functie. "We kijken ook naar hoe het gaat met de patiënt als geheel. Zo kan een nagelverkleuring wijzen op bloedarmoede, maar ook op kanker."

De branche ziet het liefst dat het beroep pedicure erkend wordt als een medisch gerelateerd beroep en niet alleen voor de uiterlijke verzorging. "Een pedicure is geen nagelstyliste", zegt Mijdam. Volgens ProVoet zijn er niet veel mensen die alleen op cosmetische voetzorg gericht zijn.

Persconferentie

Volgens sommige berichten zou het demissionair kabinet op de persconferentie dinsdagavond meer bekend maken over contactberoepen. Daar vallen ook pedicures onder. Waarschijnlijk staan er wel versoepelingen op het programma voor kappers. Maar hoe het met de andere contactberoepen - en dus ook met de pedicures - zal gaan, is nog niet duidelijk.