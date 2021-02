Noodkreet 'vergeten' badmeesters: 'Zwemles in de gymzaal is 'zorgelijk'

Het doel is aandacht vragen voor het zwemonderwijs in Nederland, want volgens badmeester Bauke Beert Keizer lopen veel kinderen gevaar omdat er door de coronamaatregelen niet genoeg zwemlessen worden gegeven. Keizer is badmeester in Sint Nicolaasga bij 'MijnZwemschool Sin Nyk' en springt samen met nog een badmeester in het water. "Ik ga naar Den Haag met Fons Groenewegen, collega-badmeester uit Drenthe die onder andere in Beetsterzwaag, Drachten en Leeuwarden werkt. Wij gaan samen, zodat wij het netjes houden."

Ludieke, kleine actie

Om de actie ludiek en coronaproof te houden, doen zij het dus samen. Met een te grote groep zou het misschien niet goed overkomen, zo denkt Keizer. "Wij verwachten dat eigenlijk niet mag en wij denken ook niet dat wij er een halfuur in liggen. Maar dat is prima, want het water is ook maar vijf graden. Wij gaan de plomp in met een opblaasbare unicorn. Wij hebben een eigen tekst bedacht op Laat me van Ramses Shaffy om te zingen. Als het zo ver komt natuurlijk, en wij niet handhavers in onze nek hebben."